モデルの長谷川潤（３９）が２４日、都内で「花王新ヘアケアシリーズ発表会」に参加した。

ヘアケアブランド「ｍｅｒｉｔ（メリット）」から親子で“おそろい美髪”をかなえる「Ｏｓｏｌｏ（オソロ）」が１０月４日に発売されるにあたり、長谷川がアンバダサーに就任。ＣＭでは娘のアイヴォリーさんと親子初共演し、髪でつながる親子の愛を表現した。

これには「毎回うるっときちゃう」と長谷川。「まさか娘とこういう仕事をするとは思わなかった」と驚いた。

「オファーをいただいた時は娘との共演ってちょっと違うという印象」だったが、「Ｏｓｏｌｏさんの愛情が、最初のラフ絵コンテが手元に届いて、言葉とか、胸がきゅんときて、これなら一緒に共演してもすごく意味のあるプロジェクトになるんじゃないかなと思った」と前向きな気持ちに変化。「娘に聞いたらすっごく喜びながらやりたいと言った」こともあり、ＣＭ撮影が決まった。

娘については、「スタッフもすごく多い中で演じなきゃいけないので初日はすごく緊張していましたが、本当にみなさんのおかげで楽しい気持ちいい空間で初めての体験ができた」と笑顔。「娘と出演できてうれしく思う」とうなずいた。最後には「Ｏｓｏｌｏは家族みんなで使える商品。ぜひみなさんにお試ししていただきたいです」と呼びかけた。