レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２３日（日本時間２４日）に敵地トロントでのブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打１得点で打率は２割５分６厘に。チームは４―１で勝った。

吉田は先発右腕ガウスマンと３度対戦した。２回先頭は初球、内角寄りに来たストレートを右翼線にライナーで弾き返す二塁打。二死後、７番ローの中前打で先制のホームを踏んだ。

４回先頭はカウント１―２からの４球目、内角高めのボール球のストレートに若干詰まるが二遊間を抜ける中前打となった。マルチ安打は３試合連続、今季１３度目。直近７試合中、５試合がマルチ安打で、２７打数１１安打、打率４割７厘、６打点と絶好調だ。中継局ＮＥＳＮの解説者メローニ氏は「コンタクト重視ですね。打ったのは高めのストレート。バットをインサイドに収めたままうまく打ちました」と説明した。

１―１の６回先頭はカウント１―１からの３球目、真ん中低めのスプリットをすくい上げるもフェンス手前で失速し。右飛に倒れた。

４―１の７回二死無走者は２番手の右腕バーランドに対し１ボールからの２球目ナックルカーブを捉えるも中飛だった。

試合中、ＮＥＳＮはポストシーズン出場権に大きく関わるガーディアンズ対タイガース戦の途中経過をひんぱんに伝えていた。６回のブルージェイズの攻撃中には「ガーディアンズが５―２で勝利」「ガーディアンズが（直接対決の戦績で中地区）トップになりましたね。厳密には（同率で）並んでいますが」と説明。

８６勝７１敗のレッドソックスはワイルドカード争い２位だが、１ゲーム差の３位には７連敗で地区首位から陥落したタイガースがつける形となった。