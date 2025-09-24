【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】

ロンドンの家賃は平均40万円！ 新刊上梓のブレイディみかこさんが伝えたいこと

「ぺこぱ」シュウペイさん

（お笑い芸人／38歳）

◇ ◇ ◇

高校時代まではプロをめざすほどのサッカー大好き芸人で、今は水上バイクの免許を持つなどアウトドア派の「ぺこぱ」のシュウペイさん。やりたいことはサッカーに関する夢と女優との結婚！？

■コロナ禍でできなかった全都道府県巡りを

M-1グランプリ決勝に出てからの6年間はあっという間でしたね。今まで経験したことのない6年間。でも、僕らは世に出るまで12年間かかったので、まだ半分。下積みの元を取るためにあと6年間、テレビに出られるよう頑張ります。

M-1が2019年の年末で翌年からすぐにコロナ禍に。せっかく世に出られたのに局での収録はいつも無観客で、芸人の間にアクリル板があったりソーシャルディスタンスだったり。

スタジオに登場したら「わーっ！」と歓声を浴びるのではなくシーンとしている（笑）。僕らが夢見ていたバラエティーとは違い、数年は苦戦しました。数年後に地方に回れてお客さんの前でやれるようになった時はすごくうれしかったなあ。

それもあって、まだ回れていない地方を含め、すべての都道府県を回るのがやりたいことのひとつです。ライブで回れるようになるのもいいですが、僕は城や自然も好きなので、ロケやプライベートでいろいろな町でいろんな光景を見たい。

前に北海道の小樽のとなりの余市町に行った時、僕は水上バイクの免許を持っているので、海岸線に沿うように海を何キロか走ったんですよ。北海道の北端を見たような感動がありました。もちろん富士山も登ったことがあり、意外に僕はアクティブなんですよ。

さらに、外国も回りたい。僕はまだ海外に行ったことがないので、いろんな光景を見たいですね。

プレミアリーグのあるイングランドでサッカー観戦したい

サッカーが大好きなので、まずはプレミアリーグのあるイングランドに行き、現地で観戦したい。サッカー選手に友だちがいて、プレミアに結構所属しているんですよ。田中碧くん（リーズ）や三笘薫くん（ブライトン）。旗手怜央くんはスコットランドですが（セルティック）。

川崎フロンターレに所属していた3人とは「いつか見に行くから」と約束したので、実現させたいんです。早くしないとチームが変わってみんな離れてしまったら大変ですから、回れるうちに。

サッカーはプロをめざしていた時期もあったので、国立競技場でゴールを決めるのもやりたい夢です。野球の始球式と同じサッカーのPKキッカーはやったことあります（23年8月。川崎フロンターレ対ガンバ大阪）。でも、僕は試合のように流れの中でゴールしたいです。

だから、バラエティーで国立でのロケを企画してもらい、友だちのサッカー選手たちにオフの時期に参加してもらって試合の流れをつくってもらってシュートしたい。そしてみんなで「シュウペイでーす！」のシュウペイポーズを決めるとか。ちょっとぜいたくな夢ですかね（笑）。

音楽がずっと好きでラジオで音楽番組をやらせてもらっています。J-POPもアイドルも好きで、姉の影響もあって、とくに好きだったのがKinKi Kids（現DOMOTO）。僕自身アイドルにもなりたかったから憧れもあったし、関西出身でコンビだったところも好きでした。

だからといって、僕が音楽をやりたいというわけではなくて、アイドルグループをつくってみたい夢があります。できれば女性の。オーディションの書類審査から参加したい。いや、変な意味ではなくて、夢を持っている若い人の後押しをしたい気持ちがあるんです。クロちゃんさんがアイドルをプロデュースされているのを見ると、すごいなあと思いますから。

先輩のカズレーザーさんのように女優と結婚したい

個人的なことですけど、早く結婚したいですね。それも女優さんと。事務所の先輩のカズさん（カズレーザー）が結婚されて「芸人にもチャンスがあるぞ」と思わせてくれましたからね。うらやましい限りです。

でも、今の時代、コンプライアンスで女優さんに声をかけるなんてありえない。ましてバラエティーって女優さんがゲストでいらしてもほとんど打ち合わせがなく、本番中でさえ会話のチャンスがなく、収録が終わったら「お疲れさまでした」で解散。

だからというわけではないですが、ドラマとか映画に出てみたいですね。映像の仕事の経験がないので一度は。それに長期撮影期間に入れば、あわよくば、と（笑）。まあ無理かなあ。

やはり一番やりたいのはサッカー絡みで海外に行くことです。イングランドだけじゃなくて、来年にワールドカップが3カ国（アメリカ・カナダ・メキシコ）で共催されるじゃないですか。その時、友だちの三笘くんたちが年齢的にも大活躍されると思うので、現地で見たい。

希望としてはテレビの取材で行き、三笘くんたちにインタビューしたいですね。そして日本が何度も寸前で達成できていないベスト8入りを生観戦リポートできたら最高です！

日本のファンの思いを僕のサッカー熱で伝えて日本代表が1つでも上にいくサポートをするのが大きな夢かな。僕自身、サッカーでプロをめざして夢破れた経験がありますから、日本のベスト8が海外で一番見たい光景ですね。 （聞き手=松野大介）

▽本名・成田秀平（なりた・しゅうへい） 1987年7月生まれ、神奈川県出身。麻布大付属渕野辺高校時代、全国高校サッカー選手権に2度出場。2008年から芸人活動。松陰寺太勇とのコンビ「ぺこぱ」でブレーク。現在「ヒルナンデス！」金曜レギュラー（日本テレビ系）、「ぺこぱのまるスポ」（朝日放送）、「MUSIC シュTATION」（TOKYO FM/シュウペイのみ）などレギュラー多数。