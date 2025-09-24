モデルでタレントの高田秋が２４日までに自身のインスタグラムを更新し、２３日に誕生日を迎えたことを報告した。

「３４歳になりました」と書き出し、「息子連れての外食ドキドキだったけど お店の方が用意してくださったベットで爆睡してくれていたのでゆっくり食べられた 少しずつお仕事復帰して また１年がんばるぞー」とコメント。バースデープレートを手にしたショットや息子の写真をアップした。

この投稿にファンからは「町中華姉さんの復帰も待ってます」「ご家族と幸せな一年をお過ごし下さい」「秋さんお誕生日おめでとうございます 素敵な１年になりますように」など祝福の声が寄せられている。

高田は日本テレビ系「笑ってコラえて！」の人気コーナー「朝までハシゴの旅」をきっかけにブレイク。「日本イチ一緒に飲みたい美女」として注目を集め、きき酒師の資格も持つ。ＢＳ−ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後１０時）でも人気を集め、ＢＳ１１「ＢＳイレブン競馬中継 ＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・正午）のアシスタントＭＣなど競馬番組でも活躍。プライベートでは２０２２年１２月に一般男性との結婚を発表し、今年７月に第１子出産を公表した。