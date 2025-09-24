ÎëÌÚÊ¡¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤«¤é¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È³Ê¸À¡É¡¡¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÇÈÌæ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬23ÆüÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤¿¡È³Ê¸À¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬²¬»³¸©ÀÖÈØ»Ô¤Ç¥í¥±¡£Æ±»Ô¤Ï¡ÖÀ¶¿åÇòÅí¡×¤¬Ì¾»º¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö²¬»³¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òË¬¤ì¡¢¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÇÀ¶¿åÇòÅí¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò»î°û¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤È¤â1²ó°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤¬SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢Âç¸ç¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤È¡ØÃË¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂç¸ç¤ÎÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬¡£¡ØÍ·¤Ö¤Î¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï°ìÈÌ¤Î»Ò¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÀéÄ»¤Î2¿Í¤âVTR¤ò»ß¤á¤ÆÇú¾Ð¤·¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡ª¡¡Ê¡¡ª¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡¢¥ï¥·¤Ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇÈÌæ¡£ÇÈÌæ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂç¸ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØÊ¡¤¯¤ó¡¢·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤ÈÂçÊÑ¤ä¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´Á³¡¢Ì¾¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ä¤Ê¡£²¿¤³¤ì¡×¤È¼«¤é¡È³Ê¸À¡É¤òÈÝÄê¡£¡Ö¤Û¤ó¤Ç¡¢Ê¡¤Ë¤Ö¤Ã»É¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¡¢¤³¤ì¤¬¡Ä¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¤¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¥Î¥Ö¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸À¤¦¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ä¡£·ÝÇ½¿Í¤È¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤ò°Æ¤¸¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£