乃木坂46・一ノ瀬美空が初登場　花澤香菜のインタビューも「週刊少年マガジン」43号

乃木坂46・一ノ瀬美空が表紙を飾る「週刊少年マガジン」43号（講談社）が9月24日に発売された。

「週刊少年マガジン」43号の表紙・誌面に乃木坂46・一ノ瀬美空が初登場。乃木坂46の5期生として活動する一ノ瀬美空。2003年5月24日生まれの一ノ瀬のさまざまなカットが収録されるほか、直筆サイン入りチェキ＆QUOカードのプレゼント企画も実施。応募には紙版の本誌に付属される応募券が必要となる。

また『真夜中ハートチューン』連載2周年を祝い、2026年に放送スタートのTVアニメで主要キャラ レモンちゃんこと安藤檸檬を演じる声優・花澤香菜のインタビューも掲載。

『真夜中ハートチューン』（作者：五十嵐正邦）の主人公・山吹有栖は「アポロ」という名の、顔も本名も知らないラジオ配信者の少女を探していた。だがある日、有栖は進学先の高校の放送部にアポロの手がかりを得る。そこにいたのは「声に関わる仕事に就く」夢を描く美少女が4人。アポロの招待や美少女4人の夢の行方を追うラブコメ作品だ。

紙面では花澤に『真夜中ハートチューン』の好きなシーン、現在収録中のアニメアフレコ現場の様子を聞いた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）