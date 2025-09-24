千葉J・二上耀が復帰戦で3P成功「皆さんのおかげでこの瞬間を迎えられた」

9月23日、GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）で行われたプレシーズンゲーム『KOBE RISING』で神戸ストークスと千葉ジェッツが対戦し、度重なる怪我に苦しんだ千葉Jの二上耀が復帰した。

現在26歳の二上は、190センチ87キロのシューティングガード。北陸高校、筑波大学を経て千葉Jに入団するも、プロ入り後は度重なる負傷に苦しんできた。2023年11月に左膝前十字靱帯損傷および左膝外側半月板損傷のために長期離脱となり、今年3月22日に待望の復帰を果たすも、一週間足らずで全治4～6週間の「左大腿二頭筋筋損傷」と診断され再び離脱。昨シーズンはB1リーグ戦でわずか2試合の出場にとどまった。

神戸戦でベンチ入りした二上は、敵地に駆けつけた多くの千葉Jブースターの歓声に送られ、第4クォーター途中から出場。体を張ったディフェンスを見せ、残り時間1分2秒には右ウイングから3ポイントシュートを決めアリーナを沸かせた。

二上は自身のXで「本当にたくさんの応援ありがとうございました！！応援してくださる皆さんのおかげでこの瞬間を迎えられたと思っています。これからも全力で戦います！！！」と、ファンヘ感謝を伝えた。

13日に行われたチームの決起集会で二上は、「健康」を今シーズンの目標を掲げた。復活のシーズンでチームに貢献することができるか注目だ。

【動画】ファンも心待ちにしていた二上の復帰