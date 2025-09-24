ATSUSHI復帰で再始動のEXILEを独占取材　秋冬スタイル特集「ゲーテ11月号」発売

「EXILE」が表紙を飾る「GOETHE（ゲーテ）11月号」（幻冬舎）が9月25日に発売される。

【写真】スペシャルインタビューに「EXILE」が登場

今号の表紙・スペシャルインタビューに「EXILE」が登場。ATSUSHIの復帰を経て再び動き出した「EXILE」。メンバー11人がそれぞれに知見を深めて発揮する集合知、そして「EXILE TRIBE」の一員として巡らせてきた夢のかたち、LDHのパーパス「Circle of Dreams」に迫る独占取材となっている。

また今号では「自分らしさを表現できる“スタイルのあるジャケット”」を特集。秋・冬にかけて着用する機会が増えるジャケットを題材に、自身らしさを表現できる、正装一辺倒にならないジャケットスタイルを模索する。

「自分を自分たらしめるコーディネイト術」、スタイリスト・大久保篤志、俳優・渡部篤郎、TRADMANʼS BOSAI・小島鉄平による「個性の宿るジャケットスタイル」、ビームス代表取締役・設楽 洋、Sakas代表取締役・長坂啓太郎、セントラルメディエンス代表取締役 ・中川隆太郎、お笑い芸人・岩井ジョニ男、元プロサッカー選手・播戸竜二らが登場する「Column／仕事人の偏愛ジャケット」が掲載される。

