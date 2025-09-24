変声マイク


【集中力がつくおうち遊び】子ども達も大興奮！ぽーんと飛び出す「紙コップロケット」の作り方

雨の日や、外出する気力がないとき、子どもと家で遊んであげたいけど、ネタがない…。大がかりな準備やお金をかけずに、子どもが喜んだり、集中して遊んでくれる遊びをみつけるのって、案外難しいですよね。

自身も二児の母である元幼稚園教諭のななさんが、「おうち遊び」のアイデアを紹介。身近にある材料で手軽にできるうえ、遊んでいるうちに子どもの集中力がついたり、運動になったりと、「知育」の要素も入っています。

親子で楽しめる「おうち遊び」のアイデアをご紹介します！

※本記事はなな著の書籍『身近な材料で簡単に！　我が子の能力をぐんぐん伸ばせる　幼稚園の先生が教える３歳からの「おうち遊び」』から一部抜粋・編集しました。

■【1歳〜】紙コップに口をつけて声を出すと…「変声マイク」

紙コップを通して話すと、いつもと自分の声が違って聞こえることにおどろき、「どうして？」と好奇心が芽生えます。

いつもと自分の声が違って聞こえるよ


紙コップの底に口を当てて、声を出してみよう。「誰の声かな？」とあてっこゲームをしても楽しめます。

育つ力

・好奇心

遊び方のコツ

紙コップにしっかり口をつけて声を出すのがポイント！　マイクにしてみんなで歌をうたうのも面白いよ。

【使うもの】

•紙コップ

•アルミホイル

•輪ゴム

•カッター

【作り方】

カッターで紙コップの底に直径2cmぐらいの穴を開ける


（1）カッターで紙コップの底に直径2cmぐらいの穴を開ける

アルミホイルをかぶせ、輪ゴムでとめる


（2）紙コップの口の部分にアルミホイルをかぶせ、輪ゴムでとめる

穴に向かってしゃべってみよう！


そこから見るとこんな感じ。穴に向かってしゃべってみよう！

どうして声が変わるの？

紙コップを通った声は、耳に届く前にアルミホイルにぶつかります。声がアルミホイルをゆらすことで、アルミホイルが振動するビリビリした音が加わり、いつもと違う声に聞こえます。

check!

・小さなパーツやビー玉など喉に詰まりやすい大きさの部品も使用しています。作っているときや遊んでいるときは誤飲等にご注意ください。

・手作りおもちゃは、遊ぶ中でパーツが取れたり、壊れてしまったりして危険な状態になることがあります。遊ぶ前には劣化していないかよく確認しましょう。

・キリで穴を開けたり、カッターを使う作業の際は、下にカッターマットなどを敷いて、家具を傷つけないように気を付けましょう。

・お子さんが作れるものは、できるだけ自分でやらせてみてください。ただし、作業中は目をはなさず、安全にご注意ください。

著＝なな／『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える3歳からの「おうち遊び」』