材料３つ！ほぼ混ぜて固めるだけの超簡単「ショコラムースケーキ」
クリームチーズ・生クリーム不使用！水切りヨーグルトで作る「バスク風チーズケーキ」
特別な材料や道具がなくても、「なんとかなる」スイーツレシピ
お菓子作りには特別な材料が必要だったり、ものすごく手間がかかったり。そんな思い込みを覆すのが、現役パティシエで３姉妹の母のemi sweetsさんが考案した「なんとかなる」レシピです。
「日々のごはんみたいに、気軽にお菓子作りを楽しんで欲しい」という想いで、材料も道具も工程もシンプルにしたレシピ。オーブンの代わりにレンジを使ったり、定番の材料を家庭にあるもので代用したりと、お菓子作りのハードルがぐっと下がるスイーツレシピをご紹介します。
■【材料3つ】とろける ショコラムースケーキ
たった3つの材料だけの簡単ショコラムースケーキ。ゼラチンなしでもしっかり固まってなめらかな口どけに仕上がります。
【材料】（直径12cmの丸型1台分）
［土台］
ココアクッキー（オレオなど）…50g
プレーンヨーグルト…10g
［生地］
チョコレート…200g
プレーンヨーグルト…390g
【下準備】
・ ヨーグルトは水切りしない状態で土台用10gを取り分けておく。残りは200g以下になるように水切りし、常温に戻す。
・ 型の底にクッキングシートを敷く。
【作り方】
［土台を作る］
（1）食品用ポリ袋にクッキーを入れて細かく砕き、水切りしていないヨーグルト10gを加えて混ぜ合わせ、型に敷き詰める。
＊ラップで覆ったコップの底でギュッと押す
［生地を作る］
（2）ボウルにチョコレートを入れ、湯煎または電子レンジで溶かす。
（3）水切りしたヨーグルトを加え、ツヤが出るまで混ぜ合わせる。
＊水切りヨーグルトは常温で加えて
（4）（1）に流し、生地の空気を抜く。冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。
◎クリームサンドタイプのココアクッキーは、クリーム入りのまま使ってください。
◆注意点
・材料は「g（グラム）」表記しています。水、牛乳、生クリームは1g ＝ 1ml として計算してOK です。
・電子レンジの加熱時間は出力600W のものを使用したときの目安です。500W の場合は、1.2倍を目安に、こまめに様子を見ながら加減してください。
◆著者／emi sweets
製菓学校卒業後にパティシエとして勤務し、出産後は飲食店に勤めながら調理師免許を取得。現在は3人姉妹の子育てをしながら、現役パティシエとして活躍している。初心者でも失敗しない、材料も工程もシンプルでコスパのよいおやつレシピをYouTube で発信中。
著＝emi sweets／『材料・手間は最小限。すぐ作れて、ちょっとときめく なんとかなるおやつ』