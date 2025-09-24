アスカ、12-8月期(3Q累計)経常が12％増益で着地・6-8月期も2.1倍増益

アスカ <7227> [名証Ｍ] が9月24日後場(15:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比12.0％増の15.2億円に伸び、通期計画の17億円に対する進捗率は89.5％に達し、5年平均の64.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比68.0％減の1.7億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の5.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→4.7％に改善した。



株探ニュース

