24日15時現在の日経平均株価は前営業日比37.97円（0.08％）高の4万5531.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は713、値下がりは836、変わらずは65。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を175.24円押し上げている。次いで東エレク <8035>が60.27円、任天堂 <7974>が11.99円、ＫＤＤＩ <9433>が9.93円、スズキ <7269>が9.39円と続く。



マイナス寄与度は69.69円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が36.47円、ＴＤＫ <6762>が28.36円、リクルート <6098>が22.18円、日東電 <6988>が16.38円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、その他製品、機械、非鉄金属と続く。値下がり上位にはガラス・土石、サービス、ゴム製品が並んでいる。



※15時0分6秒時点



株探ニュース

