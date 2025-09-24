À¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¡¢µ®½£¡¦°ÂÈ×¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÅ·ÌçÆÃÂç¶¶¤¬Ï¢·ë¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÆîÀ¾Éôµ®½£¾Ê¤Î°ÂÈ×¡Ê°Â½ç-È×½£¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÅ·ÌçÆÃÂç¶¶¤Ç9·î23Æü¸áÁ°¡¢ºÇ¸å¤Î¹Ý·å¤¬Àµ³Î¤Ë¿ø¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¶¶¤ÎÏ¢·ë¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¶¶¤ÏËÌÈ×¹¾¤Ë²Í¤«¤ê¡¢¶¶ÌÌ¤«¤é¿åÌÌ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤Ï560¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Ä¹¤Ï1553¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼ç·Â´Ö¤Ï820¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£´°À®¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¶¶¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÊÒÆ»3¼ÖÀþ¤Î¹Ý·å¤Ä¤ê¶¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·ÌçÆÃÂç¶¶¤Ï2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë½×¹©¸¡ºº¤ò½ª¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¶¶¤Ï¿å¾ë¶è²ÖØþ¶¿¤Î¸â²¦Â¼¤ÈÌî¾â¶¿È¯¼ÍÂ¼¤ò·ë¤Ó¡¢³«ÄÌ¸å¤Ï°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤«¤é15Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ¾ò·ï¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ÂÈ×¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢¾å³¤¤Èº«ÌÀ¤ò·ë¤Ö¹ñ²È¹âÂ®Æ»Ï©¤Îµ®½£¶è´Ö¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÈÄ¥»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢µ®½£¾Ê¤Î°Â½ç»Ô¤ÈÈ×½£»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£ÊÒÆ»3¼ÖÀþ¤ÇÁ´Ä¹¤Ï¤ª¤è¤½174¥¥í¤ËµÚ¤Ó¡¢2027Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë´°À®¡¦³«ÄÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë