Perplexityが開発中のAIウェブブラウザ「Comet」に興味を持ったことがあるなら、アクセスが非常に厳しく制限されていることをご存じかもしれません。

これまでPerplexityは、月額200ドル（約29,600円）の「Max」プラン加入者という、ごく一部のユーザーにのみテストを限定してきました。

AIサブスクに年間2,400ドル（約355,200円）も注ぎ込む気がない限り、Cometの動向を遠くから眺めるしかない……と諦めていた人も多いでしょう。

しかし、Perplexity Maxプランは引き続き月額200ドルのままですが、Cometを試すのに大金を払う必要はもうありません。なぜなら、無料で体験できる方法が登場したのです。

Perplexityは現在、Cometへのアクセス権と通常は月額20ドルの「Perplexity Pro」を、なんと1年間も無料で提供しています。

1年間無料で使えるチャンス

この大盤振る舞いは、決済サービスのPayPalとその子会社Venmoを通じて実現しました。

Perplexityはプレスリリースでこの提携を発表し、これがPayPalユーザーがAIを活用してショッピング体験を向上させる方法だと説明しています。

Perplexityのビジネス担当副社長であるライアン・ファウティ氏は、以下のように語りました。

Cometブラウザは、パーソナルショッパーとパーソナルアシスタントを1つにしたようなものです。PayPalユーザーにCometへの早期アクセスを提供できることを嬉しく思います

AIは「パーソナルショッパー」になるか？

ユーザーが本当にCometを「パーソナルショッパー」として使うかどうかは未知数です。

Perplexityは、Cometを「パーソナルアシスタント」と「思考のパートナー」として機能するAI搭載ブラウザだと位置付けています。

ほかのAIチャットボットのように調べ物ができるだけでなく、Cometはユーザーに代わってタスクを実行することも可能です。

その機能にはショッピングはもちろん、会議の予約、メールの返信、リサーチ、パスワードの自動入力などが含まれるとのことです。

PayPalの新機能「サブスクリプションハブ」とは？

PayPalは、このPerplexity ProとCometの無料オファーを、同社の「サブスクリプションハブ」を通じて提供しています。

この機能は、ユーザーが利用中のサブスクリプションを一箇所で管理できるように設計されており、その目玉企画として今回のPerplexity Pro無料トライアルが用意されました。

さらにキャンペーンの一環として、この新しいハブで3つ以上のサブスクリプションを連携させて支払うと、50ドルのキャッシュバックが受けられる特典もあります。

Perplexity ProとCometを無料で手に入れる方法

このお得なオファーは、PayPalまたはVenmoの2つのアプリから利用できます。

PayPalによると、このプロモーションはPayPalアプリかVenmoアプリのどちらかで見つけられるとのこと。

筆者が試したところ、Venmoアプリでは見つかりませんでしたが、PayPalアプリをダウンロードして自分のアカウントにサインインすると、「Featured offers（おすすめのオファー）」の中にPerplexity Proが表示されていました。

なお、Perplexityのアカウントを持っていない場合は新規作成する必要があり、すでにPerplexity Proに加入しているユーザーはこのオファーを利用できません。

Cometへのアクセスはまだ少し時間がかかるかも

私の環境では、Perplexity Proのサブスクリプションは問題なく有効化されましたが、Cometの特典はまだ利用できていません。

現時点では、アカウントにログインした状態でCometの公式サイトにアクセスしても、ウェイティングリストへの登録を促されるか、Proにアップグレードして「待たずにスキップする」かの選択肢が表示されるだけです。

後者（Proへのアップグレード）を選択しても、すでにPro会員になっているため、Cometに関する言及はなく、単にProプランの特典を説明するページに移動してしまいます。

これはPerplexity側が時間をかけて順次対応を進めている可能性があります。それまでの間、少しでも早く使えるようになることを期待して、筆者もウェイティングリストに登録しておきました。

著者情報：Jake Peterson 米Lifehackerのシニアテクノロジーエディターです。、日常生活におけるAIの最適な活用方法から、どのMacBookを買うべきかまで、あらゆるテクノロジーをカバーしています。

著者：Jake Peterson - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

