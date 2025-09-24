フジテレビの一連の問題を受けて総務省が設置した「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」の第5回目の会合が、24日開かれました。

民放連＝日本民間放送連盟は、18日に公表したガバナンス＝企業統治を強化する方策の素案を説明しました。素案の中心となるのは「民間放送ガバナンス指針」の制定で、1,「公共性の発揮」、2.「人権尊重の徹底」、3.「法令や社会規範の順守」、また、民間放送の利害関係者は社会全体である、との認識から4.「透明性の向上」、さらに、取締役会が関係者との取引も含めて業務を監督することを重視する観点から5.「適切な経営体制の確立」の5本柱を基本原則としています。

民放連の会員社は指針の適用状況を毎年1回自主的に点検・公表し、民放連は会員社に対して助言・アドバイスするとしています。

素案ではまた、指針の実効性を担保するガバナンス強化策として、民放連の定款を変更して会員社のガバナンス向上にかかわる活動の実施を明記する、としました。また、その活動を主体的に実行するために、外部の専門家を議長、在京キー局の社長らをメンバーとする「ガバナンス検証審議会」を設置して会員社に不祥事が発生した際に、是正措置の策定を求めるなどとしています。

検討会に出席した有識者からは、「各放送事業者が自らのガバナンス改善に自主的に取り組みつつ、民放連が助言・アドバイスするという枠組みは、放送事業の自主自律という観点からも望ましい」

「不祥事を起こさないための平時の取り組みと、起きてしまった場合の有事の取り組みとに分けて対応策を整備してほしい」」といった意見が出されました。

また、「定款を変更した場合、フジテレビの事案のようなガバナンス不全に起因する経営不祥事があった際、当該社を除名できるようにするのか」との質問に対して、民放連は、現段階では素案を精査している途中であることから「可能性はあるが、現在は検討中」と回答しました。

検討会は今後、NHKからも意見を聴取した上で、11月をメドに議論を取りまとめることにしています。