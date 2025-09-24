井森美幸、『ヒルナンデス!』10月毎週水曜に登場 旬のスポットを深掘り
タレントの井森美幸が、日本テレビ系情報バラエティ番組『ヒルナンデス!』(毎週月〜金曜11:55〜)に、10月の水曜マンスリーゲストとして出演する。
井森美幸
1984年「第9回ホリプロスカウトキャラバン」でグランプリに輝き、85年の春にアイドル歌手としてデビューした井森。以降、全国的な人気と知名度を獲得して多くのバラエティ番組で活躍、08年には地元・群馬県公認のぐんま大使に就任した。
そんな井森が、10月の毎週水曜日にスタジオに登場。そして、日本を代表する定番観光地を舞台に、まだ多くの人に知られていない“新しい魅力”を調査。築地や東京スカイツリー周辺など誰もが知る名所に隠された、意外な発見や旬のスポットを深掘りする。
