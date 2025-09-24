テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２３日放送された。

この日は、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルを講師に「ナダル先生のタレント進路相談」を進行。悩める芸人たちにアドバイスを送った。

Ｒ−１グランプリ２０２４の王者に輝いた街裏ぴんくは、ウソでネタを作る異色のホラ漫談師として、一躍脚光を浴びたが「お先真っ暗」と現状を明かした。

「Ｒ−１優勝直後は月１５本あったテレビの仕事も現在は２本あるかないか」と紹介された街裏は「芸風が一応、ウソつき漫談ということなので。（バラエティー番組に）出る度に、共演者の方のウソエピソードみたいなのを持っておいて。どこでこう行けるか？みたいなんを自分なりに探るんですけど。みんな（共演者たちは）もちろん事実ベースでしゃべるじゃないですか？本当に聞かなきゃいけない、本筋のしゃべりも聞いてないんですよ。（ウソエピソードに）集中しちゃって。それを繰り返してると、だんだんテレビがおかわりなくなって」と話した。

さらに「（露出は）メディアに関して、テレビに関してはもう、ほぼ皆無」と現状を明かした。

同グランプリで審査員を務めた陣内智則は「（街裏の）ネタはおもしろいんですよ。大ウソつき漫談、ファンタジー漫談で。ただ、（番組で）見ている人はそれに気付かなかったりするよね。それ（ウソ）をバラエティーのトークでは求めてないやん」と分析した。

ナダルは「（ウソエピソードに）ちょっと反応がムズいと言いますか…。求められてる所で求められてることをするのが仕事と言いますか…」とガチアドバイス。「舞台では（ウソ漫談を）求められてるかもしれないですけど…。（過去に）一応、言ったんですけど。『ウソよりガッて普通の正直なこと言った方がいいんちゃいます？』みたいなことを言ったことがあるんですけど。ほんま１年前ぐらいですかね？ほんなら（街裏が）『俺は俺のやり方で行く』みたいな感じやったんで」と述懐した。

約１年後に再度、ナダルから同じアドバイスを受けている現状を聞かれた街裏は「屈辱です…」と悔しそうな顔で本音を明かし、笑わせていた。