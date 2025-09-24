セリエA2（イタリア2部）のターラントに所属する山本龍が、法人スポンサーを募集することを自身のインスタグラムで発表した。

山本は強豪の洛南高校、東海大学を経て、サントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）やルーマニアのディナモ・ブカレストでプレー。昨シーズンはギリシャのアオンズ・ミロンでプレーし、2025-26シーズンからはセリエA2のターラントでプレーする。

今回募集するスポンサーは法人向けで、GOLD、SILVER、BRONZEの3種類が用意されている。価格は、GOLDが100万円、SILVERが50万円、BRONZEが15万円としており、返礼品はランクによって異なるとのことだ。

山本は「今年の私の目標は、セリエA2で優勝し、昇格することです」と意気込み、資金は海外での生活費やトレーニングに充てるという。「少しでもお返しできるよう頑張りますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします」とコメントしている。

返礼品一覧は以下の通り。

⬛︎山本龍 法人スポンサー 返礼品一覧

▼GOLD

・社員や子ども向けのバレー教室開催

・サイン入り公式ユニフォーム進呈

・Instagramで企業紹介

（1）フィード+ストーリーズで年3回投稿

（2）バレー関連の投稿時にタグ付け

・帰国時、会社への挨拶訪問

▼SILVER

・サイン入り練習着進呈

・Instagramで企業紹介（バレー関連の投稿時にタグ付け）

・帰国時、会社への挨拶訪問

▼BRONZE

・Instagramで企業紹介（バレー関連の投稿時にタグ付け）