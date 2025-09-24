兄弟デュオのビリー・バンバンの兄、菅原孝さんが１１日、肺炎のため亡くなったことが２４日、分かった。事務所が発表した。８１歳。同日、兄弟デュオとなる前の４人組バンド時代に元メンバーだったタレント・せんだみつおがデイリースポーツの電話取材に応じ、６１年の付き合いがあった盟友との別れを惜しんだ。

率直にせんだは「８１歳でしたから、早いなと思いました」と吐露。「僕は１６（歳）からお二人を知ってますから、もう兄弟以上に親しく付き合わさせていただきました」と話した。

孝さんの訃報は１１日に知り、１９日に開かれた密葬も友人代表として一人、せんだは参列した。 最後に孝さんと会ったのは５〜６年前。「ある地方のホテルのディナーショー」だったといい、「２人で司会やって、歌って漫才やったのは覚えてますね」と回想。当初はデュオのイベントでせんだが司会を務める形だったが、孝さんの弟でメンバーの菅原進が体調不良だったためにイレギュラーな形に。また「なんかのコネクションで、のりピー（酒井法子）と３人でやったんですよ」と明かし、「面白い取り合わせでしたよ。ほとんどがのりピーのファンで、もう（孝さんと）２人で笑いました。参ったなって」と笑みをこぼした。

創世記のビリー・バンバンはせんだと進と友人の４人だった。進とは学校が違ったものの友人の紹介で知り合い「『おまえ良い声してんな』って言ってる内に彼（進）が『白いブランコ』を作曲したんです」と回想。

４人で約２年半活動し、同曲もはやりだした頃に、レコード会社からは「兄弟の方がかっこいいだろ」と言われ、せんだと友人はクビ宣告。代わりに別で音楽活動をしていた孝さんが加入し、兄弟デュオの形になった。 残念な気持ちもあったが「僕だけは食い下がって絶対にこの２人を利用してやるんだと思って、ずっとせこくくっついて、なんとか芸能界に入り込もうと思ってね」とし「芸能界に入り込めたのもビリー・バンバンのおかげ。僕にとって恩人です」と感謝を口にした。

元々せんだは本名の中野で活動をしていたが、孝さんから「おまえは顔が洋風だから『ムッシュ中野』だ」と命名されその名前でデュオのコンサートの司会を務めていた。他にも運転や楽器運びなど、付き人のように仕事をしていた中で、そこから数年たち、デュオのラジオ番組にも時々出演するようになった頃に番組プロデューサーから「おまえはうそつきで１０００に三つしか本当のことを言わないから『せんだみつお』になっちゃった」と苦笑で明かした。

改めて孝さんの存在については「非常にまず勉強家で朝の４時ごろに起きて『ラジオたんぱ（現ラジオＮＩＫＫＥＩ）』で中国語も英語もフランス語もぺらぺらなんですよ。めちゃくちゃ博学でね」と説明。「生真面目で強情っぱりで頑固者。もう正義感の強い侍みたいな人でした。『せんだももう少し本読んだ方が良いよ』って言われました」と笑って続けた。