TBSは24日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、同局で生中継された「東京2025世界陸上」を総括した。

龍宝正峰社長は「私もほぼ毎日現地で観戦しましたが、世界のアスリートの圧巻のパフォーマンス。そして日本選手の懸命のプレー。僕らも思わずもらい泣きした。今、声がかれているが、1週間騒ぎすぎた。中継させていただけて大きな財産になった」と総括した。

続けて「陸上の見方って難しいですけど、視聴者の皆様にこういう凄い選手がいて、こういうところが凄いんだよとお伝えすることができた。これが大きな成功になった。これこそが我々がスポーツイベントを放送する意義」と語り、「2年後の(北京大会)ことはなんとも言えないが、乞うご期待という感じで」と世界陸上の中継継続に意欲を示した。

大盛況となった要因については、「個人的には東京五輪で無観客だった中で、人が集まるモチベーションが強かったのかなと思う。会場周辺で歓声を聞きに来るだけのお客さんもいた」と分析。「信じられない」と想像を超える盛況ぶりをかみしめた。

日本開催は2007年大阪大会以来3度目で、東京開催は1991年以来、34年ぶり2度目。熱狂ぶりを示すかのように、大会9日間を通して世帯視聴率が連日2桁をマークした。

大会最終日の21日に行われた男子400メートルリレー決勝は瞬間最高視聴率が個人21・6％、世帯31・7％と高い視聴率を記録した。