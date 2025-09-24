東京都葛飾区は、同区のＪＲ総武線・新小岩駅付近と常磐線・金町駅を結ぶＪＲの貨物線沿いに専用道を整備し、ＢＲＴ（バス高速輸送システム）を導入する方針を固めた。

年内にも具体的な整備構想案を取りまとめ、事業化計画の策定を進める。

区によると、区内を南北に走るＪＲ貨物線「新金貨物線」の新小岩―金町駅間（約７キロ）に沿って専用道を新設し、１０駅ほどを整備する。ＢＲＴの運行は１時間あたり６〜１０本とし、１日約３万人の利用を見込む。

専用道や駅、車両などは区が整備・保有し、運行・管理は区が出資する第３セクターか民間のどちらかが行う方向で検討している。事業費は、概算約３２０億〜５６０億円で、国の補助金なども活用するという。

区内の南北をつなぐ公共交通機関はバスだけで、区は当初、２０３０年頃を目指して貨物線の旅客路線化を計画。２２年８月から、ＪＲ東日本や京成電鉄の担当者らと構成する委員会などで検討を進めてきた。

だが、貨物線に旅客車両が走る場合、金町駅近くの国道６号と交差する踏切がたびたび塞がり、渋滞が頻発する懸念があった。区はＢＲＴであれば一部のルートを一般道に変更でき、早期の実現が可能と判断した。今後、開業時期についても協議する。

住民の間では南北の交通環境の改善を求める声が根強く、区はＢＲＴの導入によって利便性の向上を図るとともに、地域の活性化にもつなげたい考えだ。

◆ＢＲＴ＝一般道と分離した専用道などにバスを走らせ、交通の効率化を図るシステムで「Ｂｕｓ Ｒａｐｉｄ Ｔｒａｎｓｉｔ（バス・ラピッド・トランジット）」の略。地域の事情に応じて連節車両や自動運転など運行方法を変更でき、各地で導入が進んでいる。