¡ÚÂ®Êó¡ÛÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¼Õºá¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ

¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä¤Ë¤è¤ëÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¤¬24Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¸õÊä¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡¢9·î18Æü¤Ë¼«¤é¤¬¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÁªµó¤ËÉé¤±¤¿¡£¼¡¤Î¿Í¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¼¤á¤ë¤Î¤ÏÉ¬Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤Î¾å¡¢Å±²ó¤·¤¿¡£
ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Í³¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¼ã´³¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡¢ÄûÀµ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤¬ºÇ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¼¤á¤É¤¤ò¼Â¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡ÊÆüÊÆ¤Î¡Ë´ØÀÇ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ¬Äê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÓ»á¤ÏÆ±¤¸¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç»²±¡Áª¤Ç¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿°ìÎ§2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£