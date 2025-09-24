俳優高橋文哉（24）が24日、都内で、ミツカン「鍋THE WORLD」新CM＆ポップアップイベント発表会に出席した。

新CMでは西野七瀬（31）と共演。「スタジオに入った途端に良い匂いが充満していて、西野さんとこれを食べられるのかと思った」と振り返った。「西野さんとは『これは鍋なの？』ってなった」とし、「いつもよりぜいたく感があって、撮影も楽しかった」。

撮影では「フランスを感じて下さい」とむちゃ振りもあった。「どうしようかと思ったけど、食べたら感じられました」と笑った。「カットがかかっても食べ続けて、西野さんと『全種類制覇したい』と話していました。これは体験しないと分からないと思います。ぜひ体験してください！」と呼びかけた。

今回、西野はVTRメッセージで登場。「私がお気に入りの具材で作った鍋も用意しています」で“イカ”と“豆腐”を入れた「オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト」に、ガーリックチップをたっぷりかけて試食。「パンチがあるブイヤベースに、ガーリックチップが入ってもけんかせずにあいます。イカもあいますね。豆腐は元々鍋との相性がいいし、ちょっと煮崩れてもちゃんとスープを吸ってくれる。スープを吸ってくれる素材は、より拍手がかかっておいしいです！」と得意な食レポを披露した。

また、締めで用意されたパンを「これぞ海外気分。鍋にパンの組み合わせは意外かも知れないけど、スープを吸ってくれる食材はやはりあいます。特にフランスパンがあいますね！」と笑みを浮かべた。

同商品を「兄の家族と楽しみたい」とした。「子どもも楽しめそう」とし、「食材も問わずに、こんなにおいしいんだっていう新体験をさせてあげたい」とアピールした。

同商品がもつ“海外”の世界観の中で新感覚の鍋メニューを楽しめるイベント「鍋THE WORLD de TRIP」が25〜29日までの5日間、東京・港区のスタジオジュピターで開催される。