歌舞伎俳優中村獅童（53）が24日、東京国際フォーラムで行われた「RGG SUMMIT 2025」に登場した。

イベントでは、今年20周年を迎える人気ゲーム「龍が如く」シリーズの最新作、「龍が如く 極3」の最新映像が公開された。

同作は2009年に発売された「龍が如く3」のリメーク作品。中村は当時と同じく峯義孝役を演じ「（初演から）16年、僕も声変わりしたので…」と笑わせた。当時の声に合わせるために声のトーンを少し上げるなど苦労があったようで「思い出すために昔の作品を聞いた」と役作りの裏側を明かした。

また、自身が演じる峯義孝が主人公となる「龍が如く3外伝 DARK TIES」の予告編もこの日公開。「ファンクラブのサイトでも峯と呼ばれることが多く、反響の大きさを感じている」と喜んだ。作品内で流れる歌の収録も行ったといい「すごく難しい曲だった。とある曲に似ているので、そっちに持っていかれる」と振り返った。

同作で共演の香川照之がビデオメッセージで出演した際には「やっぱり顔芸がとても勉強になりますよね」と一言。「また歌舞伎とは違った香川さんが見られる」と話した。

最後に、「峯義孝として紅白を狙っていきます」と冗談めかして宣言した。