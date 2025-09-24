お笑いタレント山田邦子（65）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。”衝撃の月収”を明かした。

この日、山田の都市伝説について本当かウソを当てるパネルクイズゲームが行われ「ポケットに現金200万円を入れ持ち歩く」が選ばれ「ホント」だった。 山田は「これはね、私だけじゃないんですよ」と話して「カードとかなかったし、携帯電話もなかったんで、100（万円）ずつ（帯封でまとめられて）クルッてしてるじゃない。右に100（万円）、左に100（万円）、って入れて、そっから払っていくっていう」と当時、後輩らを引き連れて飲みに行っていた様子を語った。

山田は「（ビート）たけしさんも（弟子の）ラッシャー（板前）とかが袈裟がけしてる（カバンに）茶封筒に200万円とか入ってましたよ。そこから払っていたんで」と話した。MCのハライチ岩井勇気から「楽屋とか大丈夫だったんですか？」と聞かれて、山田は「楽屋ねぇ〜のどかな時代だよね。後輩が1枚2枚取っていたかもね」と語っていた。

MC神田愛花から「毎日引き出すわけじゃないじゃないですか。どうされてたんですか？」と聞かれると、山田は「お給料は手渡しだったの。銀行に行けるときはいいんだけど、そのまんま家にあれば、家からもってくるだけなんで」と説明。

MCのハライチ澤部佑から「当時、収入は？」と問われて「いやらしいけどね。有名ですよ、この話はね。1億（円）ぐらいですよ、月収ね」とさらりと話し「そのぐらいもらってるでしょ」と澤部に返すと、相方の岩井が「いやいや、局内の雰囲気、見てきてください」と笑いを引き出した。