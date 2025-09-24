東京観光を満喫

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で幕を閉じた。女子走り幅跳びに出場したクアネシャ・バークス（米国）は東京観光を満喫。ふわふわ食感の逸品を実食し、思わず感激していた。

バークスは、スフレパンケーキの有名店「FLIPPER’S」の渋谷店を訪問。ふわふわ新食感の「奇跡のパンケーキ」で知られる人気店で、インスタグラムのストーリーに実際の写真と動画をアップした。

パンケーキに生クリームとフルーツが盛り付けられた実食前の1枚や関係者とテーブルで待機する動画を投稿。待ちに待った様子を窺わせるように、写真には「ぷるぷるのパンケーキは外せなかった」と記している。

パンケーキは母国の定番料理だが、「パンケーキを食べるために、2時間も一緒に待たせちゃったかもしれないけど、その価値はあったわ！」と一緒にいた人に気を使いつつ、大満足のようだった。

投稿には浅草を観光する様子もアップされるなど、日本を満喫する30歳のバークス。2017年、22年、23年に続き4度目の世界陸上挑戦となった今大会では8位だった。



（THE ANSWER編集部）