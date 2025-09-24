【3COINS】で大当たり見つけた！ 鞄に付けるだけでOK♡「便利グッズ」

鞄に付けるだけでアウターやリップを簡単に持ち歩ける便利なアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 今回は、「こんなのが欲しかった！」と思わず言いたくなりそうな便利グッズをご紹介。プチプラながら実用性もデザイン性も備わっており、お値段以上に活躍するかも。豊富な色展開も魅力なので、ぜひ店舗やオンラインでチェックして。

アウターやカチューシャの持ち運びに便利なホルダー

【3COINS】「ラメジャケットホルダー」\330（税込）

繊細なラメ入りのベルトが上品なムードを演出するジャケットホルダー。脱いだアウターをベルトにかけてプラスチックバックルをカチッと留めるだけでOK！ 寒暖差が大きくなるこの時期には特に重宝しそうです。フェイスタオルやカチューシャも引っ掛けられるので、テーマパークに行くときやアウトドアなどにも重宝するかも。ホルダーの長さはアジャスターで調節でき、用途に合わせてアレンジが可能。ベージュやピンクなどの女性らしい色味のほか、ブラック・アイボリーのベーシックカラーもラインナップ。

出先でのメイク直しに便利なリップホルダー

【3COINS】「ミラー付きリップホルダー／and us」\550（税込）

出先でサッとメイク直しがしたいときに便利なリップホルダー。リップを収納できるケースとミニサイズのミラーがセットになっており、外でも使いやすいのが嬉しいポイント。ハート型のミラーが可愛らしく、バッグに付けておけばアクセントに。上品なレザー調の素材感も、大人女性には魅力的です。カラーは、アイボリー・ブラック・ベージュ・シルバーのシックな4色展開。

