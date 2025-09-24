【季節限定】マスカット大福のような味わいが楽しめる新フレーバー『やわもちアイス パフェ マスカット』が発売

和風アイスの定番「やわもちアイス」から、季節限定フレーバー『やわもちアイス パフェ マスカット』が発売されます。

本商品は”やわもちアイスパフェ”の第2弾となる新フレーバーで、近年和菓子で人気のマスカット大福の味わいをイメージしたパフェアイスです。アロエ入りマスカットソース・おもち・白こしあん・バニラアイス・バターが香るケーキ生地の5層構造！

マスカットソースには「ブドウの女王」と呼ばれるマスカットオブアレキサンドリアの果汁を約50％配合しました。芳醇で華やかな風味に、ゴロゴロとしたアロエ葉肉を加えることで、爽やかな味わいと食感を楽しめます。さらに、やわらかいおもちには、マスカットオブアレキサンドリアから作られたリキュール※を配合することで、より贅沢な香りと味わいに。

※アルコール分は0.1%以下です。

フルーツ大福のあんをイメージした白こしあんは、すっきりとした甘さで冷凍下でもスプーン通りがよくやわらかいのが特徴です。バニラアイスには、華やかなバニラの香りと北海道豊富町産生クリームのコクを加え、マスカットや和素材と相性が良い味わいに。

『やわもちアイス パフェ マスカット』は2025年10月6日（月）より、全国の量販店・スーパー、コンビニなどで順次発売されます。

やわもちアイス パフェ マスカット