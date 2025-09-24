「2026 -2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー（候補）」が、亀田 真吾（カメダ シンゴ）さんと濱中 ひかる（ハマナカ ヒカル）さんの2名に決定！

この2名は、120名を超える応募者の中から数ヶ月にわたる選考を経て、東京ディズニーリゾートのキャストを代表する親善大使である「2026 -2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー（候補）」に選ばれました。

2026-2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー（候補）決定

亀田 真吾さんと濱中 ひかるさんの2名は、2026年1月1日から2027年12月31日までの2年間、広報活動、親善活動、福祉活動などの活動を通して、全国の方々に東京ディズニーリゾートのたくさんの夢をお届けする東京ディズニーリゾート・アンバサダーの役割を担います。

亀田 真吾（カメダ シンゴ）さん

現所属：株式会社オリエンタルランド 運営本部 第1テーマパーク運営部

趣味：カフェ巡り、バレーボール

選ばれた時の感想：名前を呼ばれた瞬間は頭が真っ白になると同時に、ここまで携わってくれた方々への感謝の気持ちがあふれました。

今後の抱負：たくさんの人を笑顔にしたくてディズニーキャストになりました。これからはパークに来る方はもちろん、遠方の方々にもハピネスをお届けできるよう、アンバサダーとしてキャストのみんなと一緒に歩んでいきたいです。

濱中 ひかる（ハマナカ ヒカル）さん

現所属：株式会社オリエンタルランド 運営本部 第2テーマパーク運営部

趣味：映画鑑賞、語学の学習

選ばれた時の感想：東京ディズニーリゾート・アンバサダーは幼いころから憧れの存在だったので、名前を呼ばれたときは夢のようでした。応援してくれた仲間への感謝の気持ちでいっぱいです。

今後の抱負：私自身、東京ディズニーリゾートでたくさんのキャストやゲストからハピネスをいただいてきました。今度は私がアンバサダーとして、パーク内外問わず一人でも多くの皆さまにハピネスをお届けしたいと思っています。

2026-2027年も男女2名体制に！

東京ディズニーリゾート・アンバサダー（候補）の紹介でした。

