¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¡¦Á°£¸»þ¡Ë¤Ï£²£µÆü¤Ë¡¢Âè£±£²£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ä¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡£²Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·¤ÎÌ¾¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¿ó¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è²È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Î¤Ö¤¬½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÂè£±£±£²ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£´¡Ë¤ÈºÊ¡¦¾®¾¾Äª¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£µ¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£ÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤È·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¡¢£²¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û»á¡¢¼çÂê²Î¤Ï£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¤Î¡Ö»òÊª¡×¡££¸·î£²£²Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
