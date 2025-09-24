3»ù¤ÎÊì¡¦¾å¸ÍºÌ¡¡É×HIRO¤Î»Ò°é¤ÆÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö»ä¤è¤ê¤ª¤à¤Ä¡Ä¡×¡Ö3¿Í°ìµ¤¤Ë¡×¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£É×¤ÎEXILE HIRO¡Ê56¡Ë¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£2012Ç¯9·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËEXILE¤ÎHIRO¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï¸½ºß¡Ö1ÈÖ¾å¤¬10ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£10ºÐ¡¢6ºÐ¡¢2ºÐ¤Ç¤¹¡×¤È¾å¸Í¡£3¿ÍÌÜ½Ð»º¸å¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¨¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡×½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡ÖHIRO¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»Ò°é¤Æ¤Ë¶¨ÎÏÅª¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖºÇ½é¤ÎÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£°é»ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£2¿ÍÌÜ¡¢3¿ÍÌÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬º£¤Ï»ä¤è¤ê¤ª¤à¤Ä¤âÂØ¤¨¤Æ¤ë¤·¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë3¿Í¤ò¸ø±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤È¤â¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö3¿Í°ìµ¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡Ö»Ò¶¡¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¾å¸Í¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï»þ¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°Õ³°¤Ê²óÅú¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Í¤¨¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£·ë¶É¥Þ¥Þ¤À¤Ê¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÄ«¤´¤Ï¤óºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¤À¤«¤é»Ò¶¡¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ç¡£¥Ñ¥Ñ¤¬Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¡¡