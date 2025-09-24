兄妹犬が飼い主さんのお腹の上を取り合って喧嘩する様子が、Instagramで注目を集めています。投稿したのは、カニンヘンダックスのぽぽくん、チワックスのぷぷちゃんと暮らす「ぽぽぷぷ」さん。投稿から21.7万回以上再生され、「かわいい喧嘩だね」「仰向けからのコロンｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママのお腹の上を巡ってケンカする２匹の犬→勝負が決まった瞬間…わかりやすすぎる『まさかのポーズ』】

ぽぽくんに嫉妬するぷぷちゃん

登場するのは、カニンヘンダックスの兄ぽぽくんと、チワックスの妹ぷぷちゃん。この日、ママさんのお腹の上で落ち着くぽぽくんを見て、ぷぷちゃんは羨ましそうに視線を送っていたそうです。

ママさんのお腹の上を占領するぽぽくんは、動じることなく堂々とした態度を保っていたんだとか。ぷぷちゃんの強引なアピールにも動かず、大きなあくびを見せて余裕をただよわせていたといいます。

ぷぷちゃんの猛攻撃！

やがてぷぷちゃんは我慢できなくなり、「その場所代わって！」と言わんばかりに、ぽぽくんに噛みつこうとしたんだそう。体当たりや吠える仕草を繰り返し、ぽぽくんの気を引こうとしていたといいます。

そんななかでも、全く動じないぽぽくん。天井を見上げ、何かを考えているようにも見えます。一方、思うようにママさんのお腹の上を奪えないぷぷちゃんは、ふてくされたように見えたといいます。

最後はぽぽくんの一喝で決着

一旦は諦めかけ引き下がったぷぷちゃんも、まだ気持ちを抑えられなかったんだそう。最後の力を振り絞ってぽぽくんに飛びかかり、「早く代わって！」と注意を引こうとしたその時でした！

今まで黙っていたぽぽくんが、大きな声で吠えてぷぷちゃんを一喝したんだそう！迫力に驚いたぷぷちゃんは、勢い余って床に転がってしまったといいます。最後はあっさり勝負がついてしまった、ぽぽくんとぷぷちゃんなのでした。

この投稿には、「ぷぷちゃん嫉妬かな？」「かわいい喧嘩だね」「妹ちゃんがコロンと転がって爆笑ｗ」「一喝されても健気で愛おしい」「敗北の表情もまた可愛い」「お兄ちゃんにヤキモチ焼いちゃったんだね」といった声が寄せられていたそうです。

Instagram「ぽぽぷぷ」では、兄妹犬ぽぽくんとぷぷちゃんの日常が投稿されています。仲良しコンビの掛け合いや、コミカルなやり取りが楽しめますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぽぽぷぷ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。