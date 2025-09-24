わんこと飼い主さんの絆が伝わる光景が感動的だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万2000回再生を突破し、「ポロリと泣いてしまいました」「愛情が溢れて伝わってきます」「この幸せがずっと続いて欲しいなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

愛犬にカメラを付けてみたら

Instagramアカウント「weima_no_george」の投稿主さんは、ワイマラナーの『ジョージ』くんと一緒に暮らしています。現在1歳のジョージくんは、とっても遊び好きの男の子！そこで、ジョージくんの首輪にカメラを付けて、ジョージくんの走る速さを感じてみることにしたそうです。

遊ぶ時間が終わり、投稿主さんは撮影された映像を見てみました。そこには、勢いよくおもちゃを投げる投稿主さんの姿が。次いで、ジョージくんが走り出したため、地面を流れるような映像になったそうです。ジョージくんの速さはすごいものでしたが、そこには意外なものが映されていたといいます。

カメラに映った自分の姿

映像はしばらく地面や空を映していましたが、途中、投稿主さんの顔が映ったのです。ジョージくんは、必死に走りながら投稿主さんの顔を何度も確認したようです。投稿主さんは、弾けるような笑顔を浮かべていたのでした。

映像に映された自分の笑顔を見て、図らずもジョージくんの「視界」を体感した投稿主さん。ジョージくんが投稿主さんに向ける愛が伝わり、投稿主さんもジョージくんのことが愛おしくなったといいます。

投稿主さんの楽しそうな笑顔を見て、ジョージくんもきっと素敵な笑顔を浮かべていたことでしょうね！

この投稿に思わず泣いてしまった人は多い様子。「素敵な動画ありがとうございます」「飼い主さんの笑顔からジョージくんの笑顔が浮かびます」「愛おしい家族がずっと幸せでありますように」などさまざまなコメントが寄せられました。

ママのことが心配…

別の日には、ジョージくんとサップボードで遊んだときの様子も紹介されました。波を楽しんでいた2人ですが、ジョージくんの足が投稿主さんの足に当たってしまい、投稿主さんはサップボードから落ちてしまったそう。

すると、それを見たジョージくんも投稿主さんに向かってジャンプ！ジョージくんは、ママがおぼれたと心配したのかもしれません。

海面でジョージくんに飛び込まれた投稿主さんはサップボードに上がるのが大変だったそうですが、ジョージくんの優しさが嬉しかったとつづっています♡

Instagramアカウント「weima_no_george」には、ジョージくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

