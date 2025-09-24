ナイアンティックスペーシャルは、コジマプロダクションとパートナーシップを締結したと発表した。次世代のイマーシブエンターテインメントの共創を目指すとしている。

ナイアンティックスペーシャルは、ナイアンティックから独立した、地理空間AI分野の開発をおこなう企業。拡張現実技術を活用したスマートフォン向けオンラインゲーム「Ingress」などを手がける。コジマプロダクションは、ゲームクリエイター小島秀夫氏が設立したクリエイティブスタジオ。世界的人気作「DEATH STRANDING」などで知られる。

9月23日に行われた、コジマプロダクション設立10周年記念イベント「Beyond The Strand」に、ナイアンティックスペーシャルCEOのジョン・ハンケ氏がサプライズで登壇。

小島秀夫氏とジョン・ハンケ氏は、ナイアンティックスペーシャルの地理空間AI技術を活用し、小島氏ならではのアイコニックなストーリーテリングを現実世界に拡張していく新たな技術提携について話した。

小島氏は、「現実の山に登りながら、そこにエンターテイメントがあり、そこで本物の友達とつながる、そんな体験を一緒に作っていけるのが楽しみです。」とコメント。

ハンケ氏は、「KOJIMA PRODUCTIONSと共に、私たちの創造性とイノベーションを結集することで、新旧のファンにどのような体験を届けられるのか探求できることを大変嬉しく思います。」と語った。