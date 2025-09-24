北斗晶、福岡から東京経由で大阪への大移動を報告「中々の距離を移動してるな〜」

タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。福岡から東京を経由し、大阪へ移動したことを明かした。

この日、北斗は「福岡〜東京に帰ってきて打ち合わせを済ませてからの生放送でかなり疲労が溜まりましたが…火曜メンバーの皆んなの笑顔で疲れも吹っ飛びました」（原文ママ）と報告。福岡ではもつ鍋店「おおやま」を訪れたといい「いつも、味噌か醤油かと分かれるけど…私はやっぱり味噌が好き」とコメントした。

続けて、孫・寿々ちゃんの様子について「流石に2歳になったばかりのすーちゃんはモツは食べられないので…でも、ちゃんぽん麺は美味しそうに凄い食べてくれました」と説明。また、前日の夕食について「焼き鳥を食べに行きました」と明かし「本当に、偶然ですがロサンゼルスから友人夫妻が博多に来てたので焼き鳥屋さんで合流。大盛り上がりの夕食でした」と振り返った。

帰京前には義弟夫妻や姪が見送りに来てくれたといい「いとこ同士、中々会えないけど楽しそうで良かった〜」とコメント。その後、生放送を終え「大急ぎで東京駅に行きなんと新幹線に乗り大阪に出発しました〜」と報告し「今日、1日で中々の距離を移動してるな〜私 福岡〜東京 東京〜大阪」と多忙な1日を振り返った。

最後に、翌日の予定に触れ「明日は、関テレの旬感LIVEとれたてっ！生放送です 今日の夜は爆睡出来そう」とつづり、ブログを締めくくった。