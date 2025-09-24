¡Ö¤Þ¤¿¤â¥¿¥Ê¥¹¥³¤¬¡Ä¡×¥É·³ÂçÃ«ÎÏÅê¤â¡¢4ÅÀº¹¤òµß±ç¿Ø¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì°Ì´¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡Ö¤â¤¦¼é¸î¿À¡¢¤¢¤¤é¤á¤è¤¦¡×
¼é¸î¿À¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°Ì´¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ9·î23Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²ó91µå¡¢5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ç´¤ì¤º¡Ä¥Ú¥ë¥É¥â¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡ÂÇÀþ¤â¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É4ÅÀ¤ò±ç¸î¤¹¤ëÃæ¡¢±À¹Ô¤¤¬¤¢¤ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤Î7²ó°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬Æó»à°ìÎÝ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤«¤ï¤Ã¤¿¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤âÂåÂÇ¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥ë¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Ë4¹æ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤¬Æó¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤â½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ4¡Ý3¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ï¼é¸î¿À¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤ÉÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ð¥í¥Ã¥µ¤Ëº¸Íã¤Øµ¾Èô¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾°¤âÆó»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¤ËÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëµß±ç¿Ø¤¬¤Þ¤¿¤âÇ´¤ì¤ºÂçÃ«¤ÎÎÏÅê¤â¥Õ¥¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö3¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â²ÝÂê¤ÏÌÀ¤é¤«¡£µß±ç¿Ø¤ÎÁá´üÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¤³¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¥¹¥³¤ò¤Ê¤¼Åê¤²¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿¤â¥¿¥Ê¥¹¥³¤¬¡Ä¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¼é¸î¿À¡¢¤¢¤¤é¤á¤è¤¦¡×¤È¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤Þ¤ëÇÔÀï¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈSNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]