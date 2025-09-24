踏まれていてもスヤスヤ眠るアメリカビーバーの赤ちゃんの様子に反響が寄せられている。

【映像】踏まれていても気にしない！爆睡する赤ちゃんビーバー

神崎農村公園 ヨーデルの森の公式X（@yodel_official）に投稿された動画には、アメリカビーバーのハナビさん（3歳）が毛づくろいをする姿が映っている。しかし足元を見ると、なんと赤ちゃんを踏んでいた。ただ、赤ちゃんは気にすることなくスヤスヤ眠っており、落ち着いているようにも見える。

実は、このとき赤ちゃんは生まれて2日目。母親のハナビさんは赤ちゃんを踏んでいることに気づいていなかったようだが、すぐに足を外したため影響はなかったという。

7月3日に生まれたアメリカビーバー4頭のうち、2頭は一般公募から名前が「ラムネ」ちゃんと「スイカ」ちゃんに決定。まもなく生後3カ月となる現在は、食べるのが遅い父親ハンターさんの人参を奪って食べたり、親子でプールを泳いだりと、わんぱくに育っているそうだ。

この投稿を見た人からは「尻尾の枕と足の掛け布団（笑）」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）