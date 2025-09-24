¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡¦¥¿¥Ê¥«¥¬¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡ÛÃË½÷2¿ÍÁÈYouTuber¡¦¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¤Î¥¿¥Ê¥«¥¬¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ÈµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1Ç¯Á°¤Ë½Ð»º ¿Íµ¤YouTuber¤Î¾×·âÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë
¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ÈµÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤ó¤¸¤ó¤¬²è³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯7·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
