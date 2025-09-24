「今日好き」瀬川陽菜乃、膝上ミニワンピから美脚スラリ「スタイル神」「目を引く脚の長さ」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、衝撃の神スタイル披露
瀬川は「たのしかったヴィーナスフェス」とイベント参加を報告。「ヴィーナスフェスたのしすぎて帰りたくなかった」と感想を明かし、チェック柄のミニ丈ワンピースにブーツを合わせて美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル神」「コーデ完璧」「お疲れ様でした」「目を引く脚の長さ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃、美脚コーデ披露
