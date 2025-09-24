高橋文哉、朝ドラ「あんぱん」健太郎のプロポーズシーン語る「ありがたいです」
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の高橋文哉が23日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。26日に最終回を迎える、出演中の連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の特別編について語る場面があった。
【写真】「あんぱん」健ちゃん＆メイコの再会シーン
9月26日に最終回を迎えた後、9月29日から10月2日までの全4回（よる11時〜11時25分）で「特別編」としてスピンオフドラマと座談会の様子が放送される「あんぱん」。同作では主役の柳井のぶを今田美桜、のぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じ、高橋は嵩の親友・辛島健太郎を演じており、「特別編」の第1話では健太郎のプロポーズ秘話についてが放送される。
高橋は「特別編」放送について「ありがたいですよね。放送前からもちろん決まってることじゃなくて、放送をしていく中で好評だったりとか、たくさんの人に反響いただいた作品じゃないとできない」と喜びを口にした。ドラマ放送中盤のスピンオフ制作決定時には、すぐ「多分、健ちゃんやると思います」と、高橋が演じていた辛島健太郎の回があると伝えられたといい、作中には無かった健太郎と、主人公・のぶの妹であるメイコのプロポーズシーンが多くの声から選ばれたと明かした。
元々無い場面であるため「どんなプロポーズだと思います？」と役を演じる高橋自身も聞かれたと回顧。しかし「本編に描かれてないので、 そこを自分の中で勝手に解釈してその先を演じてた」と、高橋の中でのイメージはある程度はあったのだそう。
また、実際に撮影されたプロポーズシーンについて「あの日はすごい、今までの健太郎なんですけど、ちょっとレールからずれてても許されるというか。全てがうまいこと進まない日ってあるじゃないですか。そんな日の1つにプロポーズって大きな1大イベントがあって、健太郎の誠実さとお茶目さみたいなものを描いていただいた」と説明。「是非楽しみにして いただければなと思います」と締めくくっていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆高橋文哉「あんぱん」特別編に喜び
◆高橋文哉「健ちゃん」プロポーズシーンは「1大イベント」
