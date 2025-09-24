毎日触れるものだから。

パソコンを開いてまず触るキーボード。毎日使うものだけれど別にこのままでいいなと思っている人も多いはず。キーボードを変えたくらいで毎日の仕事や体験は大きく変わらないだろう。そう思っていませんか？ 確かにそれはその通りかもしれません。でもおろしたての服を着る日は気分が上がったり、新しい靴を履くとなんだかいつもの道が違って感じたりするはず。それがパソコンの場合はキーボードだと思うんです。

フルセラミックの高級感と打鍵感

Image: Keychron

毎日使っていてもう慣れているけれど、一歩踏み出して違う世界に飛び込んでみる。そこで出会ったキーボードが今後の成果を変えるかもしれないんです。これまでキーキャップがセラミック製のキーボードは確かにありました。しかし今回Keychron（キークロン）から登場したQ16 HE 8Kは史上初の100%セラミック製キーボードです。キーキャップとさらにケースもセラミックでできています。

細かいことはこのあと記載していますが、まずはそのビジュアルをご覧ください。この美しさと端正なフォルムを。見た目からうっとりしてしまうこのデザインにセラミックが搭載されているとくれば、触り心地は滑らかでありながら、触れた瞬間ひやっとする感触。それがセラミックなわけですから、壊れにくさも兼ね備えたキーボードが誕生してしまったわけなんです。

そして何よりキーボードを選ぶ上でのメインディッシュ「打鍵感」について。何度も書きましたが、再び言わせてください。これがセラミックでできているということを。キートップやパーツだけではありません。筐体全体がセラミックなのでどこを触れても滑らかな手触りと、独特な「トコトコ感」を感じられます。

※音量注意 打鍵音は0:14 ごろ

Video: @KeychronKeyboard / YouTube

高級ゲーミングキーボードの性能を備えたアクチュエーション位置調整も可能

Image: Keychron

セラミック素材で作られたQ16 HE 8Kは、傷、衝撃、日々の使用による摩耗に対して強さを発揮します。激しいゲームプレイや、作業環境においても一貫した打鍵感を保ち続けることができます。セラミックが使えば使うほど体になじんでいくので、どんどんタイピングが快適になっていくはずです。

さらにアクチュエーション（キー入力してから反応するまでの反応の深さ）は0.01mm単位でキーごとに個別調整でき、作動ポイントは0.1mm〜3.35mmの範囲で設定可能です。触れてしまいがちなキーには深めの作動距離を設定して誤操作を防止したり、重要なキーには浅く即反応する作動距離を設定することで、超高速な反応を実現できちゃいます。見た目だけでなく、中身も含めてリッチな設計を組み込んでいるのはうれしいですね。

お値段229.99ドル（3.4万円）は、おもったより安いかも

Image: Keychron

可変入力にも対応しているQ16 HE 8Kは、各キーをどの程度押したかを正確に感知してその深さごとに異なる動作を割り当てることができます。軽く押せば「歩く」、しっかり押し込めば「走る」というような設定が可能です。また、同じキーに対して軽いタッチで1つの機能、完全に押し込んで別の機能というように、1キーあたり最大4つのアクションを割り当てることもできます。

ここまでデザイン、素材、そして機能を盛り込んだキーボードですが、金額は約3.4万円と第一印象からすれば、あれ意外と安いなと感じます。人間工学的な設計も、セラミックを照らしてくれる22種類以上のバックライトも、コンパクトな65%レイアウトにおさめたその完成度たるや。毎日触れるキーボード。されどキーボード。そこであなたはどんな未来を描きますか？

