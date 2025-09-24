女優の加藤夏希（40）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。映画で共演したメンバーが所属する、人気グループのライブを鑑賞した姿を披露した。

加藤は「#BUDDIIS横浜アリーナ に映画制作メンバーといってきました！ご挨拶できたのですがメンバーとのお写真は撮れなかったのでパネルで 私のお気に入りの曲も流れてとても楽しい時間を過ごせました！」とつづり、映画「冤罪の作り方」で共演する9人組ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」のFUMINORIこと小川史記（30）が出演する横浜アリーナで開催したライブに参戦したことを報告。デニムスカートに黒トップスの“シンプルスタイル”に身をつつみ、大きなパネルの前で撮影したショットをアップした。

続けて「キセキの30歳ふみくんですきゅるるん〜♪がでなかったので、映画公開の時にやってもらおう」と、FUMINORIのキャッチコピーを生で見れなかったことを残念がる様子をみせ、映画制作チームの仲の良さが際立つ様子もつづった。

この投稿に「なっちゃん可愛すぎる」「パネルバックに良いショットですね〜」などの声や、「BUDDiiS」のファンからも「引き続きふみくんをよろしくお願いします」「素敵なフラスタまで本当にありがとうございます」など、感謝の声もあがっている。