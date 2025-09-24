¡ÖÁÇ¤Î¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×à¸µ¸åÇÚáTaka¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Èà¤«¤É¹¥Ç¡¼¥Èá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¡¼¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
¡Ö½÷»Ò¤è¤ê½÷»Ò²ñ¾õÂÖ¡×ÃË2¿Í¤Ç¹ë²Ú¤Ê¤«¤É¹¤òŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤ÎTaka¤¬¸ø³«¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Taka¤Ï¡ÖÌÚÂ¼¤¯¤ó¤È¥«¥É¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥«¥É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡£ÌÚÂ¼¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÊÒÌÜ¤ò±£¤·¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÂ¼¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëTaka¤Î¥«¥É¹¤ò¿©¤Ù¤ë²£´é¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥¤¥»¥ó¤È¤«¤É¹ºÇ¹â¤ä¤ó¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¡¼¡×¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤«¤é¤ÍTaka¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¥à¥¿¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¿À¤¹¤®¤ë¡£¡£¡£¡×¡Ö¥ì¥¢¤«¤â¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤É¡¼¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡ÖÀ¨¤¤¥Ú¥¢¡×¡Ö½÷»Ò¤è¤ê½÷»Ò²ñ¾õÂÖ¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¡ÖÁÇ¤Î¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î½÷»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Taka¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÆ±¤¸¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢NEWS¤Î¡Ö¿¹Æâµ®´²¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯3·î¤ËÌÚÂ¼¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£