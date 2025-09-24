¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡×25ºÐ¸µÆ¸´é¥¢¥¤¥É¥ëàÆ©¤±Æ©¤±¥â¥Á¥â¥Áá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÅ£ÉÕ¤±¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ºÇ¹â¡×È¿¶ÁÂ³½Ð
¡Ö¤â¤¦¤è¤½¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×à¶»¸µ¥Ñ¥Ã¥¯¥êá¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2023Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¤¿Ä¹Ìî²í(25)¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤êºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âô»³³È»¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤·È¿±þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡¼¡ªÂÎ¹Ê¤ë¤Î´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËÆ£¿§¤Î²¼Ãå¤Î¾å¤Ë¥·¥¢¡¼¤Ê¹õ¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡ÖºÇ¿·¤Î»ä¤Ç¤¹¡ªÀ¨¤¯åºÎï¤Ë»£¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¿ÈÂÎ¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢X¤È¤ÏÊÌ¥«¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¤±¤·¤«¤é¤ó(¤â¤Ã¤È¤ä¤ì)¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ºÇ¹â¡×¡Ö½÷»Ò¤Î»ä¤â¥É¥¥É¥♡¡×¡Ö¥¤¥¨¥¹¡¢¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡×¡Ö¤â¤¦¤è¤½¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ©¤±´¶¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ù¤§¤Ã¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÉ¡·ì½Ð¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¤ë´éÌÌ¡×¡ÖHKT¤Î»þ¤è¤ê¤¹¤´¤¯ÂÎ¹Ê¤ì¤Æ¤Æ ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈåºÎï¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡ªµÕ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤â°Õ¼±¤¢¤¬¤ë¡ª¡×¡Ö²í¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÃÏ£¡¢Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï2018Ç¯¤ËHKT48¤Î5´üÀ¸¤Ç²ÃÆþ¡£°ì»þµÙÍÜ¤ò¶´¤ó¤À¤¬¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢23Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£º£Ç¯5·î¤Ë2¥«·î¤Ç10kg°Ê¾å¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£