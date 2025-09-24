「大相撲秋場所・１１日目」（２４日、両国国技館）

東幕下３１枚目の炎鵬（３０）＝伊勢ケ浜＝が佐田ノ輝（境川）に勝ち、４勝２敗と勝ち越しを決めた。佐田ノ輝は３勝３敗。

待ったが続いた立ち合いから、突き押しで攻められるもあてがいながら耐え、内に入り込んで押し出した。「良かったんじゃないかな。でも納得はしていない。自分が何をやるか。相手が何をするかは頭に入っていた」と振り返った。

名古屋場所は左膝を負傷し途中休場。２勝２敗３休に終わった。首の大ケガで６場所連続全休を経て、昨年名古屋場所で復帰。今年夏場所には西幕下１０枚目に番付を戻して以来、３場所ぶりの勝ち越しだった。

炎鵬は勝ち越しを「うれしいですね。相撲を取れることがうれしい。勝つことはさらにうれしい」としみじみ。

首の大ケガに続く、膝の負傷からの復帰。「今日終わる、明日終わるかもしれない。その気持ちで上がっています」と心境を明かした。膝のケガで一層体のケアに気を使うのか、と問われると「頭の先から足の先まで神経を張り巡らせてやっていますよ」と前を向いた。残り１番。さらに一つ勝ち星を積み上げるつもりだ。