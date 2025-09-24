西武は、2026年シーズンにベルーナドームで開催する主催試合の「シーズンシート」の新規申し込み受け付けを24日に開始した。同シートは、ベルーナドームで主催する1軍公式戦全試合が対象で、チケットが入手しづらい土日の試合や、例年人気のセ・パ交流戦も観戦することができる。

バックネット裏のプレミアム空間から、1試合あたり約3200円、年間20万9000円（税込み）から購入できるリーズナブルな内野席エリアまで、法人だけでなく個人でも申し込みできる。さらに、今回から従来の「紙チケット」に加え、「QRチケット」が選択可能。スマホなどにQRチケットを表示することで入場ができるほか、家族や知人にチケットを送る際には、メールやLINEなどで手軽に共有できる。

さらに、観戦ができない試合のQRチケットは、公式チケットサイトの「ライオンズチケット」（https://ticket.seibulions.jp/）で、観客同士で売買ができるようになった。

25日からテレビ埼玉などでCMを放映する。昨年より出演していたOBの石毛宏典氏、辻発彦氏に加え、前監督の渡辺久信氏が出演し、CMのほか、球団公式YouTubeや各種広告などでの配信を予定している。

▼西武・西川愛也 いつもベルーナドームで熱いご声援をいただきありがとうございます。皆さんの応援が毎試合とても力になっています。シーズンシートは、お席に加えて僕たち選手も参加するオーナーさま限定のイベントもあります。来シーズンも、あなただけのお席でライオンズの試合を楽しんでいただけたらうれしいです。僕たちも優勝・日本一を目指して戦います。