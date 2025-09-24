俳優の高橋文哉（２４）が２４日、都内で行われたミツカンの鍋つゆ事業戦略発表会と「鍋 ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」新ＣＭ＆ポップアップイベント発表会に登場した。

俳優の西野七瀬（３１）と共演した新ＣＭに出演した高橋は、撮影では「オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト」を西野と食したという。

「新しい体験をしているような瞬間もたくさん感じることができて。フランスを感じるもんだなあと思いながら。海外気分になれるっていう部分が、ホント新しい鍋つゆだなと思いながら。カットがかかってもずっと食べていて、『全種類（３種類）制覇したいね〜』と西野さんと言いながら」と振り返った。

西野はビデオメッセージを寄せ、撮影時は「２人でずっと、おいしい！手が止まらない！って驚きながら食べ続けていた」と明かし、「私のお気に入り具材で作った『鍋 ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ』の鍋を用意しました」と、自身が選んだ具材の鍋を高橋に進呈した。

西野とは今年公開の映画「少年と犬」で共演した高橋は「やっていくうちに共演させていただいてた頃の空気感が戻ってきて、あうんの呼吸じゃないですけど、変にセリフを決めることも無く、お互いに言いたいことを言っていくみたいな、リアルなＣＭ撮影でしたね」と名コンビぶりをアピール。西野が選んだイカと豆腐を具材に、ガーリックチップも投入した「オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト」の鍋を食して「ん、ん、んー！あー！おいしいです」とおいしさにうなった。

２０１９年に調理師免許を取得し、料理が得意なことでも知られる高橋は「ガーリックチップス、新発見しましたね。パンチ力を交えながら深い部分は損なうことなく、お互いにケンカせずに寄り添い合っている。イカが合います！豆腐が、この鍋つゆとすっごく愛称がいい」などと、巧みな食リポを披露。さらにパンを付けて食べ「間違いない。（鍋つゆと）スープを吸ってくれる食材との相性が非常にいい」と手が止まらなかった。