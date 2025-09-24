◇ナ・リーグ ドジャース4―5×ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦でサヨナラ負け。先発した大谷翔平投手（31）は投手復帰後、最長となる6回を投げきり5安打無失点と好投も課題の救援陣が崩れ、白星を逃した。試合後、ロバーツ監督はクレイトン・カーショー投手（37）を救援で起用する仰天プランを明かした。

大谷の力投もありチームは4点リードで7回裏を迎えたが、2番手・ドライヤー、3番手・エンリケスがつかまり、この回3失点。1点差に迫られると、4―3の9回は守護神・スコットが2四死球から崩れ、最後はペルドモにサヨナラ打を浴び、試合が決した。

試合途中には今季限りでの現役引退を表明しているカーショーがブルペンで体を動かすシーンも。試合後、メディアからカーショーの救援起用を問われたロバーツ監督は「間違いなく現実的なオプションだ」とし「日曜日が先発登板だが、明日がブルペン起用のラストチャンスになる。明日はブルペン待機するし、本人も何でもやるつもりでいる」と28日（同29日）の敵地マリナーズ戦で先発することから、救援起用するならば24日（同25日）のダイヤモンドバックス2戦目が最後の機会とし、カーショー本人も覚悟の“奥の手”とした。

そして、ブルペンが苦しんでいるだけに「チームの状況を考えれば、アウトを取れる最高の投手を使わなければならない。もしカーショーが可能なら使う。それが現状だ。6か月間いろいろ試してきたが、今は結果が必要だ。投手たちは自分の仕事をやらなければならない。それ以上にやさしい言い方はできない」ときっぱり言い切り、37歳の大ベテランを試合途中から起用することも示唆した。