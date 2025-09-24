24日、自民党総裁選（10月4日投開票）の5候補が日本記者クラブ主催の公開討論会に出席した。

【映像】林氏が現金給付について“意外な”発言をした瞬間

5候補が順に相手を指名して質問する場面において、茂木敏充氏は林芳正氏に「官房長官の立場上、政権運営、そしてまた政策の継続を話されることは理解している。その上で、先ほど『継承するものは継承する、そして変えるものは変える』と話されていたが、具体的に政策の中で、例えば現金給付も含めて、何を継承し、何を変えていくのか？」と質問。

これに対し林氏は「2万円（給付）、公約をして、しかし選挙に敗れた。これに固執するつもりはないが、約束をしたことをベースにやはり即効性のある物価高対策ということで、これとガソリン税の暫定税率の廃止は年内にもできるものだと思っている。そして、変えていくところ、まさに足していくという方がいいかもしれないが、コンテンツの可能性、ずっと議論をしてきた。そして、今、デジタル赤字が非常に増えてきている。これの展開、今まで議論してきたが、実際に実施していくことによってこれ以上急激にデジタル赤字が増えないようにしていく。こういうものをしっかり足し上げていきたい」と答えた。

さらに茂木氏は「現金給付について、参議院選挙でも国民の皆さんから明確に『NO』と言われた。これは修正ではなくて、私は転換すべきだと思っている。各地方がそれぞれの地域、物価高対策と言っても課題やニーズが違っている。自由に使えるような新しい交付金、それも今までと一桁違うような交付金、これを創設する方が有効だと考えている」と述べた。

（ABEMA NEWS）

