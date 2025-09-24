¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡¡µð¿Í¤Î£³Áª¼ê¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ÇÂç¼º¸À¡Ö²¿¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡Ä¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£²£´Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤È¸ø¸À¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡È¹¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡£µð¿Í¤«¤é¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡¢ÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¡¢ËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é·Ý¿Í¤µ¤óÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤ÎÂçÄáÈîËþ¡¢¤¯¤é¤²¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¹¤Ïµð¿Í¤Î£³Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¡£¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤Î¤è¡£¥Þ¥¸¥á¤Ç¤µ¡£µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¡£ÀÖÀ±Áª¼ê¤Ê¤ó¤«¤â¤¹¤´¤¯¥Þ¥¸¥á¤Ç¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥ª¥ì¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²¿¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥Û¥ó¥È¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿¡×¤È¡¢¿©»ö¤ÎÀÊ¤Çà¼º¸Àá¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿©»öÃæ¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Ê¥¤¥Ä¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¤¬ÌÜ¶Ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤É¤³¤¬¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢È¹¤Ï¡Ö¤Ç¤âµð¿Í¤Ïº£¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤¬¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤ó¤Þ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤Î¿©»ö²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î£³Áª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£È¹¤Ï¸À¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÈîËþ¤¬¤¹¤´¤¤¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈ¹¤Ï¡Ö¥´¥á¥ó¤È¤«¸À¤¦¤ÈÍ¾·×½ýÉÕ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¶¥Áè¤¬¤Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£